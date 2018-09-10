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Жительница Гатчины не уследила за 5-летним сыном-инвалидом
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Жительница Гатчины не уследила за 5-летним сыном-инвалидом 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Жительница города Гатчина Ленинградской области не уследила за своим 5-летним сыном-инвалида. Его подобрали прохожие и передали полиции.
Вчера, 9 сентября в полицию сообщили о том, что в дворе дома 29 по улице Хохлова в Гатчине появился ребенок-инвалид. Он лежал на поляне, взрослых рядом не было.
Малыш был передан врачам со «скорой помощи», которая отвезла мальчика в больницу.
Вскоре объявилась мама ребенка-инвалида. По словам женщины, она принесла сына на детскую площадку и во время телефонного разговора отвлеклась, не заметив, что ребенок уполз от нее.
Матери ребенка грозит административная ответственность, — сообщает konkretno.ru
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