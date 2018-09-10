Жительница Гатчины не уследила за 5-летним сыном-инвалидом

Жительница города Гатчина Ленинградской области не уследила за своим 5-летним сыном-инвалида. Его подобрали прохожие и передали полиции.

Вчера, 9 сентября в полицию сообщили о том, что в дворе дома 29 по улице Хохлова в Гатчине появился ребенок-инвалид. Он лежал на поляне, взрослых рядом не было.

Малыш был передан врачам со «скорой помощи», которая отвезла мальчика в больницу.

Вскоре объявилась мама ребенка-инвалида. По словам женщины, она принесла сына на детскую площадку и во время телефонного разговора отвлеклась, не заметив, что ребенок уполз от нее.

Матери ребенка грозит административная ответственность, — сообщает konkretno.ru