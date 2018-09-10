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Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медтуризма
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Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медтуризма 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Даже в солнечной Поднебесной, к сожалению, подрастающее поколение не всегда отличаются богатырским здоровьем. Педиатры отмечают в наступившем столетии рост заболеваний у юного поколения планеты. Поэтому популярность оздоровительных центров и детских санаториев в Беларуси растет с каждым годом. Вот и Китай проявил в этом году заинтересованность в укреплении сотрудничества с РБ в сфере медицинского туризма.
Об этом, по информации БЕЛТА, шла речь у министра здравоохранения Валерия Малашко с представителем комитета по делам здравоохранения КНР Чжан Мэном. Стороны обсудили перспективы, которые открываются с началом программы по лечению китайских детей в Беларуси. Как уже сообщал «СОЮЗ», для прохождения медицинской реабилитации накануне в Синеокую прибыла первая группа ребят. В республиканской детской больнице медицинской реабилитации врачи уже разрабатывают для каждого пациента индивидуальную программу в зависимости от его состояния здоровья.
По оценке Чжан Мэна, «здравоохранении в Беларуси находится на очень высоком уровне», и основная цель делегации, которую он возглавляет, состоит в том, чтобы «ознакомиться с деятельностью ведущих детских центров по лечению и реабилитации, а также укрепить взаимоотношения между организациями здравоохранения и наметить дальнейшие пути сотрудничества». Китайские специалисты посетят несколько научно-практических центров, чтобы определить, детей с какими патологиями целесообразно направлять на лечение в первую очередь.
Валерий Малашко заверил китайских коллег, что белорусская сторона сделает все возможное, чтобы лечение малышей даже с достаточно серьезными патологиями было успешным. «Мы сможем предоставлять медицинские услуги детям и с онкологическими заболеваниями, и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», — уточнил министр.
Валерий Малашко выразил уверенность, что выработанная «стратегия взаимодействия в области оказания клинической помощи китайским детям ляжет в основу работы со взрослыми пациентами».
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