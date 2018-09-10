В Чебоксарах сотрудники транспортной полиции приняли участие в ежегодной акции «Дети — наше будущее»

По сложившейся традиции мероприятие состоялось на Красной площади города и сопровождалось праздничным концертом. Цель праздника — собрать первоклассников и их родителей на тематических профессиональных площадках, где каждый ребенок смог примерить на себя любую профессию: врача, пожарного, полицейского, художника, повара и многих других.

Площадка «Я — полицейский», которую представили сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, стала одной из самых интересных не только для детей, но и для взрослых. Ребятам была предоставлена возможность побывать внутри служебной машины, сесть за руль, включить спецсигналы, сфотографироваться.

Огромный интерес у присутствующих вызвал инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Дети с интересом расспрашивали, какими способностями обладает служебная собака, как её дрессируют, какие преступления она уже помогла раскрыть. Кинолог делился с ребятами тонкостями своей работы и демонстрировал основные навыки дрессировки. Знакомство со служебной собакой дети восприняли с большим интересом и совершенно без страха — столпившись вокруг, гладили, а пес охотно давал лапу. Наибольший восторг у детей вызвало умение четвероногого полицейского находить запрещенные в свободном обороте вещества. Ребята, естественно, не упустили возможности сфотографироваться и со служебной собакой, а привыкший к общественному вниманию лабрадор по кличке Ганс с удовольствием общался с детьми и, как всегда, был очень приветлив.

Мероприятие получилось очень насыщенным и разноплановым. Сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте надеются, что проведение подобных акций окажет благоприятное влияние на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и позволит каждому ребенку определиться с выбором своей будущей профессии.