Ещё
В Чебоксарах сотрудники транспортной полиции приняли участие в ежегодной акции «Дети — наше будущее»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чебоксарах сотрудники транспортной полиции приняли участие в ежегодной акции «Дети — наше будущее» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
По сложившейся традиции мероприятие состоялось на Красной площади города и сопровождалось праздничным концертом. Цель праздника — собрать первоклассников и их родителей на тематических профессиональных площадках, где каждый ребенок смог примерить на себя любую профессию: врача, пожарного, полицейского, художника, повара и многих других.
Площадка «Я — полицейский», которую представили сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, стала одной из самых интересных не только для детей, но и для взрослых. Ребятам была предоставлена возможность побывать внутри служебной машины, сесть за руль, включить спецсигналы, сфотографироваться.
Огромный интерес у присутствующих вызвал инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Дети с интересом расспрашивали, какими способностями обладает служебная собака, как её дрессируют, какие преступления она уже помогла раскрыть. Кинолог делился с ребятами тонкостями своей работы и демонстрировал основные навыки дрессировки. Знакомство со служебной собакой дети восприняли с большим интересом и совершенно без страха — столпившись вокруг, гладили, а пес охотно давал лапу. Наибольший восторг у детей вызвало умение четвероногого полицейского находить запрещенные в свободном обороте вещества. Ребята, естественно, не упустили возможности сфотографироваться и со служебной собакой, а привыкший к общественному вниманию лабрадор по кличке Ганс с удовольствием общался с детьми и, как всегда, был очень приветлив.
Мероприятие получилось очень насыщенным и разноплановым. Сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте надеются, что проведение подобных акций окажет благоприятное влияние на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и позволит каждому ребенку определиться с выбором своей будущей профессии.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Томской области в рамках акции «Я в безопасности!» полицейские провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада В Подмосковье полицейские провели профилактическую беседу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей В подмосковной Рузе сотрудники полиции и общественники провели акцию «Помоги пойти учиться»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»15
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость40
«Мне не нужен красивый мальчишка»16
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет100
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение