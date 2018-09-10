Цыгане обменяли восьмерых детей на фрукты в Бокситогорском районе

Полиция Бокситогорского района Ленобласти расследует исчезновение детей из местного ресурсного центра. Известно, что похитившие имеют цыганскую внешность.

правоохранительные органы обратилась сотрудница Анисимовского ресурсного центра. Женщина рассказала о пропаже двухлетней девочки и семерых мальчиков. Все они являются братьями и сестрами.

Детей сотрудники центра не досчитались после визита их родителей. Они передали воспитательнице фрукты и сладости, и та решила отнести гостинцы в здание детдома. После чего дети исчезли. Отмечается, что семейная пара достаточно часто навещала ребят, привозя им фрукты и сладости. Этот визит не показался сотрудникам учреждения странным. Известно, что пара лишена родительских прав.

Однако после последнего прихода семейной пары в ресурсном центре не досчитались детей.

Известно, что все семейство имеет цыганскую внешность и говорит с акцентом.

По факту случившегося проводится проверка.