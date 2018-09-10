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В Зауралье детей-сирот отправят в замещающие семьи
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В Зауралье детей-сирот отправят в замещающие семьи 

Уральский меридиан + ещё 1 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Проектный комитет Курганской области под председательством Губернатора региона Алексея Кокорина намерен к 2022 году существенно сократить число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальных учреждениях Зауралья.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в Курганской области 4763 ребенка оказались сиротами или без попечения родителей. Из них, 4330 детей живут в замещающих семьях. Это составляет 90,9% от их общего числа. До 2022 года этот показатель планируется существенно увеличить. Первый заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Тамара Иванова назвала новый ориентир — более 91% детей Правительство региона намерено до указанного срока разместить в замещающих семьях. Для решения задачи по увеличению показателя на 0,1% будут предприняты различные мероприятия, в том числе новые методы взаимодействия с будущими родителями. К уже устоявшимся формам по распространению информации о детях, которых можно принять в семьи, планируется еще и транслировать ее на телевидении и публиковать в печатных средствах массовой информации.
Этот показатель был сегодня утвержден в рамках реализации проекта «Внедрение в Курганской области комплекса мероприятий по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Источник превью: sberbanking.ru
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