Ещё
Детей и подростков пригласили на познавательную беседу о творчестве писателя Бориса Житкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детей и подростков пригласили на познавательную беседу о творчестве писателя Бориса Житкова 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Отделе чтения для детей и юношества библиотеки №1 имени Александра Грибоедова 12 сентября проведут познавательную беседу с юными ребятами о творчестве писателя Бориса Житкова.
Посетителей познакомят с произведениями автора.
Как отметили на сайте культурного учреждения, на мероприятии состоится презентация героев книг писателя.
Кроме того, для гостей приготовили показ анимационного фильма и интерактивную игру.
Отметим, что мероприятие организуют для детей и их родителей.
Гостей соберут в 10:00 по адресу: улица Сущевский Вал, дом 66.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Флешмоб «Дети вместо цветов» стартовал в школе №2107 Первоклассники Центрального округа посетили цирк Никулина в День знаний Обследования детей пройдут в столичных школах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»24
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Беременная Мария Порошина развелась с мужем1
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет105
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение