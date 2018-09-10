Детей и подростков пригласили на познавательную беседу о творчестве писателя Бориса Житкова 

В Отделе чтения для детей и юношества библиотеки №1 имени Александра Грибоедова 12 сентября проведут познавательную беседу с юными ребятами о творчестве писателя Бориса Житкова.
Посетителей познакомят с произведениями автора.
Как отметили на сайте культурного учреждения, на мероприятии состоится презентация героев книг писателя.
Кроме того, для гостей приготовили показ анимационного фильма и интерактивную игру.
Отметим, что мероприятие организуют для детей и их родителей.
Гостей соберут в 10:00 по адресу: улица Сущевский Вал, дом 66.