Детей и подростков пригласили на познавательную беседу о творчестве писателя Бориса Житкова

В Отделе чтения для детей и юношества библиотеки №1 имени Александра Грибоедова 12 сентября проведут познавательную беседу с юными ребятами о творчестве писателя Бориса Житкова

Посетителей познакомят с произведениями автора.

Как отметили на сайте культурного учреждения, на мероприятии состоится презентация героев книг писателя.

Кроме того, для гостей приготовили показ анимационного фильма и интерактивную игру.

Отметим, что мероприятие организуют для детей и их родителей.

Гостей соберут в 10:00 по адресу: улица Сущевский Вал, дом 66.