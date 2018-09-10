В Уфе на камеру попало избиение маленького ребенка

В Советском районе Уфы камеры видеонаблюдения в одном из магазинов зафиксировали избиение малолетнего. На выложенной в соцсети записи видно, как маленький ребенок от кого-то убегает, а затем появляется женщина, от которой мальчик попытался скрыться, но упал. Тогда она кидает в него мячом, бьет малыша ногой и отходит. Ребенок остается лежать на полу. Позже появляется сотрудник магазина, который хочет помочь мальчику встать, но женщина рывком поднимает мальчика и уходит вместе с ним.

— Родственники этого малыша все пьющие — от папы до бабушки издеваются над ребенком, избивают, — написал автор, выложивший видео в соцсети.

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