Как в Курске отметят День отца?

12 сентября в Курской области четвёртый год подряд официально отметят День отца. Пресс-служба мэрии опубликовала список мероприятий, которые пройдут в этот день во всех округах города.

13 сентября

Окружная акция

«Отец — это звучит гордо!»

Управление ЗАГС Центрального округа

г. Курска

11 сентября

13:00 Окружной конкурс стихов

о папе «Папин день»

Дом детского творчества Железнодорожного округа

12 сентября

10:00 Торжественное собрание «Отцы и дети. Десятилетие детства».

Церемония награждения медалью города Курска «Во славу отцовства».

Администрация города Курска

12 сентября

12:00 Спортивный праздник

«Мой суперпапа»

Детский парк (ул. Перекальского, 1-а)

12 сентября

12:30 Программа «Стань героем для своих детей» в рамках проекта «Институт отцовства»

Централизованная система библиотек

г. Курска

12 сентября

16:00 Спортивный праздник «Вместе с папой мы спортсмены»

ГКЦ «Лира»

12 сентября

17:00 «Летний парк чтения»: вечер отдыха «О папе поэтической строкой»

Парк Героев Гражданской войны

12 сентября

17:00 Праздничная программа, посвящённая Дню отца

Сквер на площади им. Рокоссовского

12 сентября

17:30 Творческий вечер

«Отцы и дети»

Дворец детского творчества,

(ул. Сумская, 14)

12 сентября

18:00 Праздничная программа

«Ай, да папы!»

Открытая площадка ЦД «Родина»

12 сентября

18:00 Концертная духового оркестра в рамках проекта «Танцующий город»

Парк Героев Гражданской войны

12 сентября

18:00 Семейная эстафета

«Папа может!»

Дом детского творчества Железнодорожного округа,

(ул. Станционная, 8)

13 сентября

15.00 Окружная программа

«Для меня всегда герой — самый лучший папа мой!»

Средняя общеобразовательная школа

№ 35 им. К. Д. Воробьева

14 сентября

17:00 Конкурсно-развлекательная программа «Папы разные нужны, папы разные важны!»

Администрация Центрального округа

г. Курска