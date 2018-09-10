Как в Курске отметят День отца? 

12 сентября в Курской области четвёртый год подряд официально отметят День отца. Пресс-служба мэрии опубликовала список мероприятий, которые пройдут в этот день во всех округах города.
13 сентября
Окружная акция
«Отец — это звучит гордо!»
Управление ЗАГС Центрального округа
г. Курска
11 сентября
13:00 Окружной конкурс стихов
о папе «Папин день»
Дом детского творчества Железнодорожного округа
12 сентября
10:00 Торжественное собрание «Отцы и дети. Десятилетие детства».
Церемония награждения медалью города Курска «Во славу отцовства».
Администрация города Курска
12 сентября
12:00 Спортивный праздник
«Мой суперпапа»
Детский парк (ул. Перекальского, 1-а)
12 сентября
12:30 Программа «Стань героем для своих детей» в рамках проекта «Институт отцовства»
Централизованная система библиотек
г. Курска
12 сентября
16:00 Спортивный праздник «Вместе с папой мы спортсмены»
ГКЦ «Лира»
12 сентября
17:00 «Летний парк чтения»: вечер отдыха «О папе поэтической строкой»
Парк Героев Гражданской войны
12 сентября
17:00 Праздничная программа, посвящённая Дню отца
Сквер на площади им. Рокоссовского
12 сентября
17:30 Творческий вечер
«Отцы и дети»
Дворец детского творчества,
(ул. Сумская, 14)
12 сентября
18:00 Праздничная программа
«Ай, да папы!»
Открытая площадка ЦД «Родина»
12 сентября
18:00 Концертная духового оркестра в рамках проекта «Танцующий город»
Парк Героев Гражданской войны
12 сентября
18:00 Семейная эстафета
«Папа может!»
Дом детского творчества Железнодорожного округа,
(ул. Станционная, 8)
13 сентября
15.00 Окружная программа
«Для меня всегда герой — самый лучший папа мой!»
Средняя общеобразовательная школа
№ 35 им. К. Д. Воробьева
14 сентября
17:00 Конкурсно-развлекательная программа «Папы разные нужны, папы разные важны!»
Администрация Центрального округа
г. Курска