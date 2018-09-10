Курск. Завершается расследование уголовного дела по факту гибели 3-летней девочки

Следователи ждут результатов экспертиз, которые прояснят, был ли кто-то виновен в смерти ребёнка

Напомним, 16 мая в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко скончалась воспитанница детского сада №116. Экспертиза показала, что девочка не смогла перенести пневмококковую инфекцию. Последний раз ребёнок посещал дошкольное учреждение почти за неделю до трагедии. Именно поэтому практически сразу началась доследственная проверка.

После предварительного разбирательства по факту гибели ребёнка 10 июля следственным отделом по Центральному административному округу города Курска СУ СК РФ по Курской области было возбуждено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). На сегодняшний день расследование близится к завершению.

— В материалах дела отражено, что ребёнку делали прививку от пневмококковой инфекции. Кроме того, учитывается скоротечность болезни. Сейчас мы ожидаем результаты нескольких экспертиз, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.