Сотрудники библиотеки на Усиевича устроили для детей спортивный праздник

Сотрудники детской библиотеки № 31, которая расположена на улице Усиевича, провели спортивный праздник «Стадион во дворе». Его участниками стали учащиеся младших классов ближайших школ. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская. — Читатели библиотеки попробовали себя в боксе, узнали, во что играли их прабабушки и прадедушки. Также на импровизированной выставке были представлены книги о физкультуре и спорте, — поделилась Дьячковская. Напомним, детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Усиевича, 23/5. (мю)