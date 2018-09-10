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Сотрудники библиотеки на Усиевича устроили для детей спортивный праздник
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Сотрудники библиотеки на Усиевича устроили для детей спортивный праздник 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сотрудники детской библиотеки № 31, которая расположена на улице Усиевича, провели спортивный праздник «Стадион во дворе». Его участниками стали учащиеся младших классов ближайших школ. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская. — Читатели библиотеки попробовали себя в боксе, узнали, во что играли их прабабушки и прадедушки. Также на импровизированной выставке были представлены книги о физкультуре и спорте, — поделилась Дьячковская. Напомним, детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Усиевича, 23/5. (мю)
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