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Бесплатные занятия по автомобильному делу для детей и подростков стартуют в центре «Мастер»
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Бесплатные занятия по автомобильному делу для детей и подростков стартуют в центре «Мастер» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 58 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В учебно-досуговом центре «Мастер» 12 сентября проведут день открытых дверей. На мероприятии состоится вводный урок в рамках стартующего цикла бесплатных занятий по автомобильному делу для детей и подростков.
— Во время дня открытых дверей мы обсудим программу курса. На вводном уроке распределим всех пришедших ребят по группам. В каждой из них будет от семи до девяти человек, — поделился руководитель учреждения Денис Акулов.
Он проинформировал, что будущие занятия запланировали проводить по следующим дисциплинам:
«Электрооборудование мототехники» и «Автомобильное дело».
День открытых дверей начнется в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 6. Вход свободный. На мероприятии ждут детей, подростков и их родителей.
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