Бесплатные занятия по автомобильному делу для детей и подростков стартуют в центре «Мастер»

В учебно-досуговом центре «Мастер» 12 сентября проведут день открытых дверей. На мероприятии состоится вводный урок в рамках стартующего цикла бесплатных занятий по автомобильному делу для детей и подростков.

— Во время дня открытых дверей мы обсудим программу курса. На вводном уроке распределим всех пришедших ребят по группам. В каждой из них будет от семи до девяти человек, — поделился руководитель учреждения Денис Акулов

Он проинформировал, что будущие занятия запланировали проводить по следующим дисциплинам:

«Электрооборудование мототехники» и «Автомобильное дело».

День открытых дверей начнется в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 6. Вход свободный. На мероприятии ждут детей, подростков и их родителей.