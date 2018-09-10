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Мастер-классы для детей провели в Киевском
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Мастер-классы для детей провели в Киевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 50 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Культурный центр «Киевский»
Юные жители поселения Киевский 9 сентября посетили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
— Дети поучаствовали в занятиях по шитью кукол. Кроме того, ребята порисовали красками. Для самых маленьких гостей мы организовали развлекательную анимированную программу. Мероприятия провели совместно с сотрудником Культурного центра «Киевский» Татьяной Астаховой, — рассказала организатор мастер-классов и педагог по декоративно-прикладному искусству КЦ Татьяна Чайка.
Она добавила, что дети получили огромное удовольствие от проведения данной встречи, которая состоялась на площадке возле учреждения. Подобные занятия развивают творческий потенциал детей и улучшают их коммуникативные навыки.
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