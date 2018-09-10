Мастер-классы для детей провели в Киевском

Фото: Культурный центр «Киевский»

Юные жители поселения Киевский 9 сентября посетили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

— Дети поучаствовали в занятиях по шитью кукол. Кроме того, ребята порисовали красками. Для самых маленьких гостей мы организовали развлекательную анимированную программу. Мероприятия провели совместно с сотрудником Культурного центра «Киевский» Татьяной Астаховой, — рассказала организатор мастер-классов и педагог по декоративно-прикладному искусству КЦ Татьяна Чайка.

Она добавила, что дети получили огромное удовольствие от проведения данной встречи, которая состоялась на площадке возле учреждения. Подобные занятия развивают творческий потенциал детей и улучшают их коммуникативные навыки.