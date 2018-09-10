Ещё
В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына 

ProComp.info + ещё 1 34 минуты назад
13 августа. ran24.ru —В Подмосковье произошел трагический случай, повлекший за собой смерть. Отец случайно застрелил своего сына, которому было всего 10 лет, об этом случае Прокомпинфо сообщила помощник областного руководителя следственного комитета.
Случай произошел в Солнечногорском районе в частном доме. Следственные органы сообщили, что отец с ребенком вместе стреляли по мишеням из пневматического оружия, которое они сами сделали. Отец ребенка начал стрелять по мишени, но не заметил рядом стоящего ребенка. Пуля попала ребенку в грудную клетку. Он скончался на месте.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
ProComp.info: последние новости
В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына Российские государственные СМИ обвиняют аниме в пропаганде детского самоубийства
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»24
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Беременная Мария Порошина развелась с мужем1
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет105
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение