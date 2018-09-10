Ещё
Супруги из Зеленограда, истязавшие восемь приемных детей, пойдут под суд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруги из Зеленограда, истязавшие восемь приемных детей, пойдут под суд 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Супруги Светлана и Михаил Дель предстанут перед судом по обвинению в истязании восьми приемных детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Скандал вокруг многодетной семьи Дель разгорелся в Зеленограде. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи десять детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Опеку над еще восемью детьми семья расторгла. Инцидент получил большой общественный резонанс.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней Светланы Дель и 58-летнего Михаила Деля. Они обвиняются в совершении преступлений… «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — сказала она.
По версии следствия, супруги, являясь опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к ним, не заботились об их здоровье, развитии, не обеспечивали их всем необходимым. Кроме того, они систематически жестоко обращались с детьми, в том числе неоднократно избивали их.
Подчеркивается, что выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами также подтверждают установленную следствием версию.
Последние новости
Западу удалось национализировать российские элиты. На девять триллионов Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»24
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Беременная Мария Порошина развелась с мужем1
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет105
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение