Ранцы с набором канцелярских принадлежностей получил 21 первоклассник Лефортова

В центре социального обслуживания «Лефортово» подвели итоги благотворительной общегородской акции «Соберем ребенка в школу». Как заявили представители учреждения, в рамках нее ранцы с необходимой канцелярией получил 21 первоклассник района Лефортово. — Мы выражаем огромную благодарность за участие в добром и бескорыстном деле всех, кто остался неравнодушным и оказал помощь нашим детям: управе, представителям Auchan , храму Живоначальной Троицы у Салтыкова моста и жителям, поучаствовавшим в акции! — рассказали в учреждении.

Добавим, что акция прошла в рамках подготовки ко Дню знаний в целях оказания адресной социальной помощи особо нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к школе. (вт)