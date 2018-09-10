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Игрушку-ветрячок создадут на мастер-классе в Бабушкинском
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Игрушку-ветрячок создадут на мастер-классе в Бабушкинском 

Управа района Бабушкинский 22 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна 12 сентября состоится мастер-класс для детей, в ходе которого они смастерят игрушку-ветрячок.
— На мастер-классе дети от шести лет сделают такую игрушку самостоятельно. Помогут им в этом бумага, клей, ловкость рук и немного вдохновения, — рассказал представитель центра.
Участников ждут по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный. Регистрация по телефонам: 8 (495) 471-45-66, 8 (962) 931-22-06 (только WhatsApp). Также зарегистрироваться можно по ссылке: nakominterna11.timepad.ru/event/797657/. (мю)
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