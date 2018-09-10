Карусель на детской площадке починили районные службы

Карусель на детской площадке починили после обращения жителей на портал «Наш город» в пятницу, 7 сентября.

Жители района Елизавета Фокина и Иван Гладышев сообщили на портале «Наш город», что на детской площадке возле дома № 5 корпус 3 на Медынской улице сломана карусель. Пользователи отметили, что аттракцион, у которого отсутствовал рулевой элемент, стал травмоопасным для детей, и попросили районные службы решить проблему как можно скорее.

Ответ от имени главы управы поступил на портал в указанный срок, в понедельник, 9 сентября. Она сообщила, что ремонтные работы были проведены в полном объеме, и теперь карусель не представляет опасности для детей.

Фото с портала «Наш город»