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Карусель на детской площадке починили районные службы
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Карусель на детской площадке починили районные службы 

Управа района Бирюлево Западное + ещё 1 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Карусель на детской площадке починили после обращения жителей на портал «Наш город» в пятницу, 7 сентября.
Жители района Елизавета Фокина и Иван Гладышев сообщили на портале «Наш город», что на детской площадке возле дома № 5 корпус 3 на Медынской улице сломана карусель. Пользователи отметили, что аттракцион, у которого отсутствовал рулевой элемент, стал травмоопасным для детей, и попросили районные службы решить проблему как можно скорее.
Ответ от имени главы управы поступил на портал в указанный срок, в понедельник, 9 сентября. Она сообщила, что ремонтные работы были проведены в полном объеме, и теперь карусель не представляет опасности для детей.
Фото с портала «Наш город»
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