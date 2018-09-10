Красноярцы отсудили у турагентства 75 тысяч компенсации за падение ребенка в Турции

Семейная пара в Красноярске отсудила компенсацию у крупной туристической фирмы за то, что их сын разбил голову при падении с надувной горки на отдыхе в Турции. Об этом сообщило «НГС Новости».

В суд с иском об оказании услуги ненадлежащего качества обратился отец ребенка. Путевку в Аланью на две недели семья приобрела почти за 180 тысяч рублей. У турагентства отец требовал компенсировать моральный вред и неустойку после случившегося.

«За два дня до завершения отдыха шестилетний мальчик, играя на территории отеля без присмотра родителей, получил серьезную травму. Ребенок скатывался с надувной горки, но она опрокинулась, и мальчик упал на землю, сильно ударившись головой. При этом рядом висела табличка с указанием о том, что дети младше 14 лет должны кататься под контролем родителей. Пострадавшего доставили в госпиталь, где диагностировали «линейный перелом лобной кости» и поместили в палату интенсивной терапии», — сообщили изданию в пресс-службе суда.

Из госпиталя мальчика выписали спустя пять дней. Еще через неделю ему разрешили ехать домой. На лечение было потрачено 2,6 тысячи долларов, однако эти расходы покрыла страховая компания. Кроме того, все это время семья жила и питалась в отеле бесплатно, также им ежедневно предоставлялся трансфер до больницы. Обратные билеты им оплатила туристическая компания.

Тем не менее, суд оказался на стороне родителей пострадавшего ребенка и обязал агентство выплатить часть суммы: 50 тысяч рублей морального вреда и 25 тысяч за отказ добровольного возмещения.

В суде пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что случай произошел практически под конец запланированного отдыха — на 12-й день. Также было учтено бесплатное проживание в гостинице.

«Поскольку во время заграничного отдыха несовершеннолетний был травмирован, ребенок испытал физические и нравственные страдания, суд признал исковые требования о компенсации морального вреда обоснованными», — уточнила представитель суда.

Известно, что обе стороны пытались обжаловать приговор, но он остался неизменным. Родители рассчитывали на полное возмещение суммы приобретенной путевки.