Ещё
ЧП на детской площадке в Москве: упал аттракцион с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё
Вещи, которые приносят беду
Вещи, которые приносят беду

ЧП на детской площадке в Москве: упал аттракцион с детьми 

Авторадио 1 час назад
ЧП в столичном районе Вешняки омрачило радость от открытия новой детской площадки. Там незакрепленная конструкция упала вместе с 11-летней девочкой. Ребенка пришлось госпитализировать, еще двое детей лишь чудом не пострадали. Как стало известно «МК», необычный детский городок местные власти открыли в субботу утром. Площадка сразу же приобрела большую популярность. Дети с удовольствием играли внутри красивых шарообразных элементов, соединенных канатными мостиками. Неожиданно один из шаров повалился вниз, в тот момент внутри находилось трое детей. По рассказам очевидцев, впопыхах рабочие не закрепили конструкции к основанию болтами. Тяжелые шары на ножке держались лишь за счет резинового покрытия площадки, нанесенного сверху. Сейчас территорию загородили лентой, часть конструкций разобрали.
Авторадио: последние новости
В Сочи сегодня второй день Международого конкурса «Новая волна» Минтруд предложил работодателям создать в офисах детские комнаты Пятилетний ребенок умер от ожогов, бросив в мангал баллончик с аэрозолем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые приносят беду3
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
«Скоро целоваться будет некому»24
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет105
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение