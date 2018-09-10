ЧП на детской площадке в Москве: упал аттракцион с детьми

ЧП в столичном районе Вешняки омрачило радость от открытия новой детской площадки. Там незакрепленная конструкция упала вместе с 11-летней девочкой. Ребенка пришлось госпитализировать, еще двое детей лишь чудом не пострадали. Как стало известно «МК», необычный детский городок местные власти открыли в субботу утром. Площадка сразу же приобрела большую популярность. Дети с удовольствием играли внутри красивых шарообразных элементов, соединенных канатными мостиками. Неожиданно один из шаров повалился вниз, в тот момент внутри находилось трое детей. По рассказам очевидцев, впопыхах рабочие не закрепили конструкции к основанию болтами. Тяжелые шары на ножке держались лишь за счет резинового покрытия площадки, нанесенного сверху. Сейчас территорию загородили лентой, часть конструкций разобрали.