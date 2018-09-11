Из-за обрушения детской площадки в Москве чуть не погиб ребенок

Во время ЧП на площадке находились десятки детей и их родителей.

В Москве в результате обрушения конструкции детского городка серьезно пострадала 11-летняя девочка. Вместе с десятками других детей она играла на площадке которую строители возвели накануне.

Больше всего детям приглянулись шарообразные конструкции в виде домиков на длинных опорах. Шары соединялись веревочными мостиками. В какой-то момент один из таких шаров рухнул на детей игравших внизу.

«Такой момент был, что все оказались в шоковом состоянии. Кто то звонил в скорую, кто то помогал вытаскивать маленьких девочек. Вытащили их кое как и стали ждать скорую помощь», — вспоминает очевидец происшествия Алмаз Кельгенбаев.

Ребенка с трудом извлекли из под тяжелой конструкции. До приезда скорой отец держал ее на руках. У девочки оказалась сильно разбита голова. Местные жители уверяют — строители работали спустя рукава, торопясь закончить работы как можно быстрее. Предупреждающие объявления о том, что площадка не готова повесили, но наличие детей на недостроенном объекте никто не контролировал.

«Эту площадку, как мне кажется, сделали за неделю. Видно было что они торопились. По креплению понятно, что ее наспех заделали резиной, лишь бы успеть к девятому числу. Это мое мнение конечно, но так оно и есть», — рассказывает местная жительница Надежда Карманова.

Как позже выяснилось, рабочие должным образом не закрепили опасную конструкцию. Основание опоры шара должно было надежно крепиться болтами. На деле, рассказывают местные жители, опору немного укрепили сваркой.

Сейчас территория площадки огорожена. Аварийная конструкция разобрана. Расследованием случившегося занимается не только полиция, но и специально созданная группа работников районной управы.

«Во время производства работ осуществляется проверка заказчиком. Работы были завершены в пятницу, ближе к вечеру, но итоговой сдачи и приемки не проводилось. Предполагалась приемка на этой неделе», — говорит глава управы района Вешняки Серей Марков.

Пострадавший ребенок до сих пор находится в больнице. Девочке наложены швы. Подробности ее состояния не разглашаются.