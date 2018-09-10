Для костромских детей с аутизмом нужны тьюторы

Благотворительный фонд «Открыть мир» набирает тьюторов для школьников с аутизмом. Тьютор — это проводник между ребенком с аутизмом и школой. Он передает информацию от учителя ребенку в доступном ему виде, помогает и подсказывает, как вести себя со сверстниками. Тьюторов ищут для Вани, Вики, Марка и Дениса.

Денису нравится учиться, но ему сложно общаться с чужими людьми. Чужие для мальчика почти все, кроме мамы, к которой он очень привязан. Ваня выполняет школьные задания за поощрения: книги, шоколад, гаджеты, мультфильмы, заводные машинки, карточки-открытки. Мальчик копирует поведение других детей: будь то дразнила или отличник… Вика любит танцевать, петь и кукол-принцесс. Иногда Вика громко кричит.

Тьютора, который научил бы Вику выражать сильные эмоции иначе, пока нет рядом. Так же, как и тьютора, который помог бы Ване «быть собой» в школе, а Денису рискнуть подружиться со сверстниками.

Марку десять. Он умеет себя занять и никогда не скучает — мальчик записывает по порядку названия серий мультфильмов, рисует логотипы автомобилей и флаги разных стран. Но в непредсказуемых для себя ситуациях Марк не справляется с испугом и вредит себе. Он может бить себя по голове руками или вещами, сильно кусать себя за руку.

В первом и во втором классе благодаря тьютору у Марка не случалось эмоциональных перегрузок, которые могли бы спровоцировать аутоагрессию. В этом году Марк остался без его поддержки.

Тьютор — не собака-поводырь, как думают многие, это полноценный педагог. Ребенок с аутизмом, который учится в обычной школе, нуждается в таком человеке. Тьютор подскажет, как вести себя со сверстниками, поможет ребенку с аутизмом раскрыть свои таланты и избежать нежелательного и опасного для себя поведения, — говорит Надежда Смурова, педагог фонда «Открыть мир».

Базовые требования к тьютору следующие: педагогическое образование, желание работать с детьми с аутизмом и учиться новому. В остальном поможем и научим. Будут организованы поездки на конференции и семинары, — рассказывают в фонде «Открыть мир».

Если в наступившем учебном году вы готовы быть рядом с Марком, Ваней, Викой и Денисом, свяжитесь с педагогами фонда «Открыть мир»: 89092534499 (Надежда), 89300915070 (Анна).