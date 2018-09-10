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Дело супругов-истязателей Дель направлено в суд
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Дело супругов-истязателей Дель направлено в суд 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Уголовное дело в отношении супругов Дель, обвиняемых в истязании восьми малолетних приемных детей в Зеленограде, направлено в суд. Об этом сообщает ГСУ СК столицы.
По версии следствия, 39-летняя Светлана Дель и 58-летний Михаил Дель были опекунами восьми малолетних детей 2005-2012 годов рождения. С декабря 2014 года по январь 2017 года пара ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по их воспитанию, считает следствие.
В частности, приемные родители не принимали какого-либо участия в жизни детей, пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к ним, не заботились об их здоровье, психическом, физическом и нравственном развитии, не обеспечивали их всем необходимым.
Кроме того, следствием установлено, что опекуны систематически жестоко обращались с подопечными, в том числе неоднократно наносили детям удары руками и другими подручными средствами.
Всего в семье Дель проживали 13 детей — восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. В январе власти сообщили о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей.
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