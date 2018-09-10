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Супруги Дель, мучившие 8 приемных детей, отправляются на скамью подсудимых
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Супруги Дель, мучившие 8 приемных детей, отправляются на скамью подсудимых 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Супруги Светлана и Михаил Дель предстанут перед судом по обвинению в истязании приемных детей.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, расследование данного уголовного дела завершено. 39-летняя Светлана и 58-летний Михаил обвиняются в совершении истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
По версии следствия, супруги, являясь опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к ним, не заботились об их здоровье и развитии.
Скандал вокруг многодетной семьи Дель разгорелся в Зеленограде​​​. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи 10 детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Опеку над еще восемью детьми семья расторгла.
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Женский форум
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