В сети набирает популярность фото Клюкиной и Крида и ребенком

Иногда личная жизнь знаменитостей выходит за рамки реальности, особенно когда у тебя очень творческие поклонники. В сети набирает популярность снимок Даши Клюкиной и Егор Крида с малышами, как видимо, «созданных» при зачатии.

Что ж спешим вас обрадовать, пост оказался, результатом фото-шопа. Детей у Крида и Клюкиной пока нет, по крайней мере, общих. Оба родителя увлечены карьерой.

Тем не менее некоторые поклонники отметили, снимок выглядит очень правдоподобно. Малютки, вылитые папа, но с мамиными взглядами.

Желаем, Даше и Егору не на «фотошопленных» ребятишек, а фанатом и дальше фантазировать на тему.