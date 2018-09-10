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В сети набирает популярность фото Клюкиной и Крида и ребенком
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В сети набирает популярность фото Клюкиной и Крида и ребенком 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Иногда личная жизнь знаменитостей выходит за рамки реальности, особенно когда у тебя очень творческие поклонники. В сети набирает популярность снимок Даши Клюкиной и Егор Крида с малышами, как видимо, «созданных» при зачатии.
Что ж спешим вас обрадовать, пост оказался, результатом фото-шопа. Детей у Крида и Клюкиной пока нет, по крайней мере, общих. Оба родителя увлечены карьерой.
Тем не менее некоторые поклонники отметили, снимок выглядит очень правдоподобно. Малютки, вылитые папа, но с мамиными взглядами.
Желаем, Даше и Егору не на «фотошопленных» ребятишек, а фанатом и дальше фантазировать на тему.
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