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В Митине устроили фестиваль творческих коллективов района
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В Митине устроили фестиваль творческих коллективов района 

Управа района Митино + ещё 1 1 час назад
В честь Дня города в ландшафтном парке «Митино» провели фестиваль творческих коллективов района. Как сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Любовь Кулакова, перед гостями выступили лучшие творческие коллективы Культурного центра «Митино», Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» и детской школы искусств имени Стравинского.
Также перед жителями и гостями района выступили участники творческого фестиваля «В единстве наша сила!», который проводился в течение года. (ср)
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