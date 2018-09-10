В Митине устроили фестиваль творческих коллективов района

В честь Дня города в ландшафтном парке «Митино» провели фестиваль творческих коллективов района. Как сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Любовь Кулакова , перед гостями выступили лучшие творческие коллективы Культурного центра «Митино», Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» и детской школы искусств имени Стравинского.

Также перед жителями и гостями района выступили участники творческого фестиваля «В единстве наша сила!», который проводился в течение года. (ср)