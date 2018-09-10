Минобразования Крыма разработает доппланы по учебе для детей Армянска

АРМЯНСК, 10 сентября. / ТАСС /. Министерство образования , науки и молодежи Крыма разработает дополнительные учебные планы для детей из Армянска, которые оказались на вынужденных каникулах из-за выброса неизвестного вещества, сообщила в понедельник ТАСС глава регионального министерства Наталья Гончарова

"У детей сейчас каникулы. Будут доработаны учебные планы, согласно которым тот недостаток информации, который они пропустили, будет наполнен в ходе учебного процесса, сейчас эта работа ведется. Все планы будут доведены в ближайшее время", — сказала она.

По данным пресс-службы ведомства, из Армянска в санатории и пансионаты Крыма, в том числе в Евпаторию и Бахчисарайский район, было вывезено, по предварительным данным, 3019 детей, а также 1119 взрослых.

Наибольшее их количество приняла Евпатория. Как сообщил ТАСС глава городской администрации этого курортного города Андрей Филонов, в 12 санаториях здесь размещено 2911 детей, в том числе 883 взрослых, которые сопровождают детей.

"Все нормально, они всем довольны, жалоб нет", — сказал Филонов.

О ситуации

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.

По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.