«Звездный» День знаний: известные родители — о своих первоклашках

В этом году День знаний случился 3 сентября. В остальном ничего не изменилось: торжественная линейка, белые банты, первый звонок на урок — здравствуй, школа! Мы поинтересовались у звездных родителей: что для них этот день — стресс или повод для радости?

Арина Волочкова едет в школу 1,5 часа

Дочка Анастасии Волочковой — совсем взрослая. В этом году Арина отправилась в 7-й класс. Естественно, отмечать новый учебный год можно теперь не по-детски…

— Если Арише хочется пригласить в гости подружек и устроить праздник, то я не против! — гордится балерина.

Анастасия Волочкова с дочкой Ариной // фото: Instagram

К слову, девочка сменила не одну школу. Но теперь ходит в обычную государственную, которая находится у станции метро «Динамо». Дорога от дома занимает полтора часа езды! Но Арине там нравится, у нее много подружек, да и мама довольна.

— В этой школе дают хорошее образование, значит, долгую дорогу можно и потерпеть. По пути домой Арина готовит домашнее задание или спит… — поясняет Волочкова.

Марта Борщева налегает на английский

С началом нового учебного года у Елены Борщевой изменился рабочий график. Старшая дочка Марта (11 лет; младшей Уме — 3 года) снова пошла в школу, и артистку ждут непростые будни: проверять вечером домашнее задание, делать вместе английский по скайпу. Иностранный язык, считает Борщева, в наше время — все. Без него карьеру не сделаешь, мир не увидишь.

Елена Борщева с дочкой Мартой // фото: Instagram

— Школа у нас обычная. Выбирали по принципу — чтобы была видна из окна, — улыбается Елена. — Сейчас учителя не скрывают, что в школе дают лишь базовые знания. А дальше надо работать самостоятельно, с родителями и репетиторами. Поэтому я не вижу смысла в том, чтобы учиться в элитной платной школе. Образование везде примерно одинаковое.

Дети Тутты Ларсен занимаются благотворительностью

Ведущая Тутта Ларсен отвела на первый звонок двух из троих детей: сына Луку — в 7-й класс и дочь Марфу — во 2-й. Вместе с одноклассниками ребята приняли участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов»: родители скинулись на один букет учителю, а сэкономленные средства направили на благотворительность.

— В этом году мы помогли московскому детскому хоспису «Дом с маяком», — рассказывает Тутта. — Важно, что деньги не выброшены на ветер, а потрачены на благое дело.

Тутта Ларсен отвела на первый звонок сына Луку — в 7-й класс — и дочь Марфу — во 2-й // фото: Instagram

Дети ведущей учатся в частной школе рядом с домом. Для нее близость к родному порогу была одним из главных критериев при выборе учебного заведения. По ее мнению, когда путь занимает больше 15 минут на общественном транспорте, это выматывает ребенка.

В классах этой школы не больше 22 человек, направление — гуманитарное.

— Больше всего там меня привлекает отношение к детям, атмосфера доверия и уважения, — говорит Тутта.

Лиза Волкова привела на первую линейку всю семью

У звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой дочь Лиза — первоклашка. На торжественную линейку пришла вся семья: мама, папа, бабушка и дедушка. Такое бывает раз в жизни!

— Мой будильник прозвенел в четыре утра, — рассказывает Екатерина. — Потому что нужно было собрать и себя, и ребенка… и приехать пораньше — украсить класс шариками, подготовить цветы для учителей.

У звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой дочь Лиза — первоклашка. На торжественную линейку пришла вся семья // фото: Instagram

Еще за неделю в школе началось активное приготовление: дети репетировали линейку, а мамы намывали в классе парты. А еще нужно было купить форму, собрать учебники и школьные принадлежности… Одним словом, для Екатерины День знаний — настоящий стресс!

— Моя дочка пошла в обычную государственную школу. Выбирали по близости к дому и по учительскому составу — он очень сильный. У нас прекрасный преподаватель начальных классов. Я не понимаю родителей, которые отправляют детей в дорогие частные школы. Может, они думают, что если заплатить деньги, то их детей будут учить л­учше?

В 90% из таких заведений детей забирают, потому что образование там часто хуже. Да и неспокойная атмосфера! Я это вижу по знакомым. Когда ребенок хамит учительнице, так и хочется дать ему подзатыльник (на что я права не имею).