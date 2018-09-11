В районе Люблино начался набор школьников в изостудию

В центре творчества молодежи «Олимп», который находится в районе Люблино, открыт набор учащихся в студию изобразительного искусства. Об этом сообщила руководитель центра Ольга Старостина.

— Дети научатся приемам работы кистью, разовьют творческую фантазию. Программа занятий рассчитана на ребят от шести до 18 лет, — сказала Ольга Старостина

Добавим, что центр творчества молодежи «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. Сейчас в нем работают более 30 студий различной направленности, в которых занимаются более 500 детей. (ео)