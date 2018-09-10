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Мужчина расстрелял щенков возле детской площадки в Подмосковье
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Мужчина расстрелял щенков возле детской площадки в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
В подмосковном селе Андреевское Одинцовского района Московской области мужчина застрелил из ружья щенков.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел рядом с детской площадкой, на которой в это время играли дети.
Местная жительница выскочила из дома на звуки выстрелов и увидела человека с ружьем и умирающего щенка в луже крови. Это был третий щенок, которого застрелил мужчина.
«Все это видел мой внук, другие дети, играющие на детской площадке. Я вызвала полицию, писала объяснительную», — сообщила она.
По словам женщины, ее настораживает человек, разгуливающий с ружьем средь бела дня и стреляющий из него в присутствии детей.
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