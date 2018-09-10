Мужчина расстрелял щенков возле детской площадки в Подмосковье

В подмосковном селе Андреевское Одинцовского района Московской области мужчина застрелил из ружья щенков.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел рядом с детской площадкой, на которой в это время играли дети.

Местная жительница выскочила из дома на звуки выстрелов и увидела человека с ружьем и умирающего щенка в луже крови. Это был третий щенок, которого застрелил мужчина.

«Все это видел мой внук, другие дети, играющие на детской площадке. Я вызвала полицию, писала объяснительную», — сообщила она.

По словам женщины, ее настораживает человек, разгуливающий с ружьем средь бела дня и стреляющий из него в присутствии детей.

Новости происшествий: В Подмосковье возбудили уголовное дело после жестокого убийства собаки