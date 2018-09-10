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В детском клубе «БегеМОНтики» встретятся молодые родители
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В детском клубе «БегеМОНтики» встретятся молодые родители 

Ясенево + ещё 1 1 час назад
Фото: Ясенево
«Первый год с малышом», — так называется встреча молодых родителей в районе Ясенево. Мероприятие проведет педагог и консультант по грудному вскармливанию Анастасия Толстая.
“В уютном помещении детского клуба «БегеМОНтики» пройдет встреча, где детки смогут ползать и играть, а родители задать волнующие вопросы о первом годе жизни малыша, ” — рассказали организаторы.
Встреча состоится 16 сентября, в воскресенье, в 16:00 по адресу: Новоясеневский проспект, 13 к.2. Запись по телефону обязательна: 8-916-703-22-00.
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