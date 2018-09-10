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Ленобласть стала лучшей в номинации «самостоятельная жизнь»
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Ленобласть стала лучшей в номинации «самостоятельная жизнь» 

Ivyborg.ru 1 час назад
На всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет!», который проходил в Челябинске с 5 по 7 сентября, Ленобласть стала победителей в номинации «самостоятельная жизнь».
Диплом профессионального признания IX Всероссийской выставки — форума «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет» привезла из Челябинска делегация Лениобласти, в которую вошли 6 представителей комитета по соцзащите, комитета общего и профессионального образования, Тихвинского центра социального обслуживания населения и школы-интерната «Красные Зори». Номинация «самостоятельная жизнь» посвящена социальной адаптации детей с инвалидностью.
Всероссийская Выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе десять лет» собрала свыше 700 ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами семьи и детства, из 57 регионов России. На протяжении двух дней работала выставка, на которой каждая делегация презентовала свои лучшие практики, провела консультации. Кроме того, состоялись экспертные площадки, на которых с докладами выступили специалисты социальной сферы, работающие с семьей и детьми.
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