Ментальной арифметикой и осенними мастер-классами открывает новый сезон «Счастливая семья» в Вологде

Первая после летних каникул встреча клуба «Счастливая семья» состоялась в выходные. Молодые родители начали планировать график работы в новом учебном году. Ближайшие занятия будут посвящены детскому творчеству.

11 сентября в 18:15 все желающие могут посетить занятие по ментальной арифметике в ТРЦ на Северной, 7а. Это современный метод повышения интеллектуального потенциала ребенка, а также хорошая подготовка к школе. Занятия подходят для детей от 5 лет. 13 сентября в 18 часов такой же урок пройдет на Ленинградской, 71.

«Традиционно наши занятия бесплатные. Начинаем сезон со встреч на территории партнеров клуба. В сентябре расписание будет гибким, с октября планируем выстроить работу по графику во всех филиалах клуба «Счастливая семья», — рассказала руководитель по работе филиалов клуба «Счастливая Семья» Вера Матвеева.

Также на этой неделе пройдет занятие, где малышей научат делать осенние поделки. Дети и родители создадут композиции из природных материалов. Встреча назначена на 16 сентября в 13.30 в детском центре на Архангельской. Для участия необходима регистрация в комментариях к записи в сообществе.

Филиалы клуба «Счастливая семья» открыты в пяти районах Вологды: ПЗ, Бывалово, ул. Конева, Заречье и Водники. Также встречи проходят в здании МЦ «ГОР. СОМ 35». В прошлом году Клуб молодых семей взял Гран-при областного конкурса.

Напомним, сейчас МЦ «ГОР. СОМ 35» переехал на ул. Козленскую, 2. Сезон центр начал с реализации новых направлений. Здесь для молодых вологжан открыты Патриотический центр, Центр молодежного творчества, развития школьного ученического самоуправления, студенческого самоуправления, уличных видов спорта, волонтерский центр, Молодежный медиацентр. В каждом из них реализуется отдельная федеральная программа молодежной политики.