В детском саду на Долгопрудной улице состоялся праздник «С днем рождения, Москва!»

В дошкольном отделении школы № 1631, которое располагается на Долгопрудной улице, состоялось праздничное мероприятие под названием «С днем рождения, Москва!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Воспитанники детского сада пели песни, задорно танцевали и играли. Также ребята поучаствовали в викторине «Наш любимый город», показав хорошие знания достопримечательностей столицы, — поделился подробностями сотрудник администрации.

Напомним, дошкольное отделение находится по адресу улица Долгопрудная, дом 6, корпус 3. (мю)