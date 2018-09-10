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В детском саду на Долгопрудной улице состоялся праздник «С днем рождения, Москва!»
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В детском саду на Долгопрудной улице состоялся праздник «С днем рождения, Москва!» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В дошкольном отделении школы № 1631, которое располагается на Долгопрудной улице, состоялось праздничное мероприятие под названием «С днем рождения, Москва!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Воспитанники детского сада пели песни, задорно танцевали и играли. Также ребята поучаствовали в викторине «Наш любимый город», показав хорошие знания достопримечательностей столицы, — поделился подробностями сотрудник администрации.
Напомним, дошкольное отделение находится по адресу улица Долгопрудная, дом 6, корпус 3. (мю)
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