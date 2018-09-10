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Он видел, как парень в машине ударил двухлетнего ребенка. Что произошло дальше — шок!
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Он видел, как парень в машине ударил двухлетнего ребенка. Что произошло дальше — шок! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я ждал своей очереди на пароме в штате Вашингтон. В случае, если вам никогда не приходилось бывать на пароме, это большая стоянка, где все ждут в автомобилях своей очереди, пока вы не загрузитесь на паром. Парень рядом со мной, очевидно, не знал, что я смотрю на него, и он разворачивается и бьет своего плачущего 2-летнего ребенка, пока его дочь, 6-7 лет, наблюдает за всем этим. Он яростно ударил его 7-8 раз. Он оглядывается и замечает, что я смотрю на него и пытается сделать вид, что ничего не произошло.
Я выхожу из своего грузовика и начинаю идти к полицейскому, который был неподалеку. Когда я направляюсь туда, он подбегает ко мне и спрашивает, что я собираюсь делать. Я пытаюсь обойти его, но он продолжает толкать меня, но я смог пробраться мимо, поэтому он споткнулся. Я отошел и уже почти дошел до офицера, когда этот чувак ударил меня в затылок, а потом плюнул мне в лицо. Офицер увидел все это, подбежал к парню и, надев на него наручники, арестовал. Все это происходило на глазах его маленьких детей.
Таким образом, я хотел сделать добро, а получил плевок в лицо, но в итоге дети были взяты под опеку, и я считаю, что сделал это не зря. Там был еще один свидетель, который видел, что парень ударил ребенка, и у него была видеосъемка, на которой видно, как парень напал на меня, поэтому мне даже не пришлось обращаться в суд!
На самом деле я не герой. Но ты причинил боль ребенку, и я буду следить за тобой, чтобы убедиться, что ты получишь по заслугам!
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Женский форум
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