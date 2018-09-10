День открытых дверей — Празднуем день сока!

Уважаемые родители района Старое Крюково! 16 сентября в 11.00 состоится еще одно яркое мероприятие для детей и их родителей в КЦ «Доброволец»!

Детки смогут познакомиться с педагогами клуба, и принять участие в интересных мастер-классах. Для родителей будет осуществляться консультация специалистов по направлениям. Так же, в рамках праздника «День сока», в нашем центре состоится дегустация этого полезного напитка.

Приходите! День обещает быть не только интересным, но и вкусным! По всем вопросам звоните по телефону: +7 (925) 1209-676.

Адрес: г. Зеленоград, корп. 1209.