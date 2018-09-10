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День открытых дверей — Празднуем день сока!
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День открытых дверей — Празднуем день сока! 

Управа района Старое Крюково + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Уважаемые родители района Старое Крюково! 16 сентября в 11.00 состоится еще одно яркое мероприятие для детей и их родителей в КЦ «Доброволец»!
Детки смогут познакомиться с педагогами клуба, и принять участие в интересных мастер-классах. Для родителей будет осуществляться консультация специалистов по направлениям. Так же, в рамках праздника «День сока», в нашем центре состоится дегустация этого полезного напитка.
Приходите! День обещает быть не только интересным, но и вкусным! По всем вопросам звоните по телефону: +7 (925) 1209-676.
Адрес: г. Зеленоград, корп. 1209.
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