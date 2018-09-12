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Библиотека на Корнейчука открыла набор в кружок «Юный журналист»
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Библиотека на Корнейчука открыла набор в кружок «Юный журналист» 

Управа района Бибирево + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Библиотека № 69 проводит набор детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет в кружок «Юный журналист». Как сообщили в администрации учреждения, на занятиях ученики научатся красиво писать и говорить, а также без страха выступать на публике.
— Кружок также поможет детям развить умение слушать и слышать собеседника и вместе с тем отстаивать свою точку зрения, научиться писать сочинения, небольшие заметки и рассказы, — отметили в администрации библиотеки.
Занятия проходят один раз в неделю. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (916) 003-42-65.
Напомним, библиотека № 69 расположена на улице Корнейчука, дом 40. (ип)
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