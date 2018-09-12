Библиотека на Корнейчука открыла набор в кружок «Юный журналист»

Библиотека № 69 проводит набор детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет в кружок «Юный журналист». Как сообщили в администрации учреждения, на занятиях ученики научатся красиво писать и говорить, а также без страха выступать на публике.

— Кружок также поможет детям развить умение слушать и слышать собеседника и вместе с тем отстаивать свою точку зрения, научиться писать сочинения, небольшие заметки и рассказы, — отметили в администрации библиотеки.

Занятия проходят один раз в неделю. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (916) 003-42-65.

Напомним, библиотека № 69 расположена на улице Корнейчука, дом 40. (ип)