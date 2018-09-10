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Больницу Святого Владимира посетила детский специалист по медицинской реабилитации
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Больницу Святого Владимира посетила детский специалист по медицинской реабилитации 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, заместитель директора по медицинским и экономическим вопросам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина совершила визит в Больницу Святого Владимира в Сокольниках.
Главврач сокольнической больницы Елена Петряйкина рассказала гостье о работе подмосковного филиала, который является современным и отлично оснащенным медицинским детским многопрофильным реабилитационным центром.
Светлана Валиуллина смогла увидеть процесс лечения юных пациентов с различными патологиями опорно-двигательной системы, детей, проходящих реабилитацию после травм и сложных реконструктивных операций на опорно-двигательном аппарате и другими патологиями.
Участники встречи обсудили различные вопросы сотрудничества медучреждений для улучшения качества, эффективности и доступности реабилитационной медпомощи детям и подросткам.
Фото: mos.ru.
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