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Компенсацию за частный детский сад станет возможно оформить в Ленобласти
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Компенсацию за частный детский сад станет возможно оформить в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сегодня, 10 сентября, на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ленобласти обсуждалась возможность предоставления родителям компенсации из бюджета области оплаты за частные детские сады.
Как рассказали в пресс-службе ЗаксСобрания Ленобласти, речь идет о внесении изменений в статью 5 областного закона «Об образовании в Ленинградской области». Как пояснил председатель областного Комитета по образованию Сергей Тарасов, правительство области предлагает в перспективе дать возможность родителям в регионе, которые водят детей в частный дошкольные образовательные учреждения, в том числе повышенные — на второго, третьего и последующих детей. Сейчас компенсация составляет 20% от размера родительской платы за детский сад на первого ребенка, 50% — на второго ребенка и 70% — на третьего и последующих.
Для получения компенсации малыш должен ходить в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования. А таких, как отметил Сергей Тарасов, в Ленобласти пока фактически нет.
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Женский форум
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