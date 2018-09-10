Компенсацию за частный детский сад станет возможно оформить в Ленобласти

Сегодня, 10 сентября, на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ленобласти обсуждалась возможность предоставления родителям компенсации из бюджета области оплаты за частные детские сады.

Как рассказали в пресс-службе ЗаксСобрания Ленобласти, речь идет о внесении изменений в статью 5 областного закона «Об образовании в Ленинградской области». Как пояснил председатель областного Комитета по образованию Сергей Тарасов , правительство области предлагает в перспективе дать возможность родителям в регионе, которые водят детей в частный дошкольные образовательные учреждения, в том числе повышенные — на второго, третьего и последующих детей. Сейчас компенсация составляет 20% от размера родительской платы за детский сад на первого ребенка, 50% — на второго ребенка и 70% — на третьего и последующих.

Для получения компенсации малыш должен ходить в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования. А таких, как отметил Сергей Тарасов, в Ленобласти пока фактически нет.