Как вырастить ребенка, чтобы ему не понадобился в будущем психотерапевт

Вопрос о том, как правильно воспитать детей, сегодня невероятно популярен и актуален. Методик много, все они считаются «прогрессивными», родители тревожны и не знают, в какую сторону смотреть, и, как правило, впадают в крайности. Одни позволяют детям садиться на шею — так дома растет маленький тиран, в три года способный отдавать приказы и распоряжения родителям-мямликам. Другие прилагают все усилия к полной загрузке малыша: беби-клубы, тренировки, сказки на английском. В том и другом случае у родителей благие намерения. Они, бедняги, пытаются восполнить недостаток любви в собственном детстве и стараются изо всех сил. Мало кто думает о том, что залюбливание превращает человека в биомассу, в человека без внутренних опор и стержня.

Видите на площадках счастливых пап, чьи парни бегают с пультом управления от огромной машины? Подобные подарки мужчины дарят себе маленькому, а не собственному сыну. А припевочки, одетые в милейшие розовые платья, с аккуратными прическами? Так женщина лелеет свою внутреннюю девочку, совершенно не беря в расчет, что перед ней не она сама, а отдельный человек, у которого есть и будет развиваться собственный взгляд на вещи и красоту.

Для того чтобы действительно полюбить ребенка, не покалечив его личность, в первую очередь нужно полюбить себя. Отказаться от замещений и зависимостей в виде других людей и признать, что никакого продолжения нас в детях нет. Мы рожаем детей, заполняя пустоты, а потом против воли начинаем любить их до безумия. Мы вкладываем в них свое видение мира, свои комплексы, свои незакрытые гештальты, заменяя собой их уникальную жизнь.

Наши дети — это отдельные люди, не переносите на них свои проекции. Вот вы играете с ребенком. Задайте себе вопрос, вы сейчас играете и пытаетесь что-то донести ему или тешите свое самолюбие и эго? Вы думаете о нем или о своем спокойствии? Любые мелочи вроде «Не лезь туда, а то упадешь», да и все остальные одергивания — первые звоночки того, что вы начинаете вторгаться на его территорию и жить его жизнью. Дальше вы будете все за него узнавать в школе, выбирать ему занятия по душе, нашептывать какие-то наставления. Признайтесь: вы считаете, что знаете, что для него хорошо, а что плохо. А вот если вы действительно уважаете ребенка, то будете предупреждать его о чем-то лишь в очевидных ситуациях, которые могут привести к серьезным физическим и психическим травмам.

Ваш ребенок совершенно точно пойдет к психотерапевту, если вы из категории беспокойных. Вам кажется же, что вы бесконечно переживаете за малыша искренне? Нет. Вы печетесь о своем больном сердце, а еще точнее, просто распоряжаетесь чужой жизнью вместо своей. Жили-жили, а потом раз и придумали себе «предназначение» стать мамой. Знакомо?

Так как же вырастить из самого сладкого ангелочка на земле самостоятельного человека? Уважать и понимать его в первую очередь. Наблюдать, дать право развиваться без вашего неутомимого контроля, учить принимать решения самостоятельно. А умение это осваивается только на практике, методом проб и ошибок. Не сюсюкать, а называть вещи своими именами: слова имеют большое значение, не путайте ребенка, называя что-то так, а не иначе, «из лучших побуждений» или потому что «он пока маленький». Позволяйте детям говорить: даже кажущиеся вам банальности для сына или дочки — целый мир. И если вы, родитель, будете от этого мира отворачиваться или искать спасение в телефоне, то между вами вряд ли установится прочная и адекватная связь, так называемая тайная опора, важная для роста психики и личности в целом. Учить и воспитывать мы можем только себя — всех остальных, а именно детей, мы растим. Еще лучше расти вместе с ними — вот что точно под силу каждому родителю!

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