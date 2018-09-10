«Это может быть небезопасно»: бизнесмены Калининграда об идее создания детских комнат на предприятиях

Россиянкам хотят дать возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях в здании организаций. В Минтруде считают, что эта мера повысит уровень занятости женщин, пишут "Известия" . Калининградские бизнесмены и руководители крупных компаний рассказали «Клопс» о своём отношении к этой инициативе.

Александр Вахрамеев, директор ООО «Евроспецпродукт»:

"Больше всего напрягает в этой идее, что бизнес опять что-то «обязан». С другой стороны — инициатива не такая уж плохая, если предпринимателям выделят соответствующие субсидии на её реализацию. Детские комнаты могут быть востребованы только среди мам, работающих неполный день, так как пребывание в детской комнате возможно не дольше четырёх часов. Если речь идёт о том, что ребёнок будет находиться на предприятии целый день, то должны быть обеспечены место для сна, питание, прогулки, а это полноценный детский сад. Многим, даже крупным, компаниям это будет не по карману".

Игорь Плешков, руководитель ГК «Томас Бетон»:

"Мне кажется, это попытка государства переложить ряд социальных обязанностей на плечи бизнеса. Идея хороша для банковских работников, потому что там более или менее спокойная обстановка. А у нас производство относится к классу особо опасных — не представляю, кто сюда отважится приводить детей. Единственный выход — вернуться к опыту советских времён, когда создавались подведомственные детские сады. Но встаёт вопрос о наполняемости таких учреждений. Было бы странно строить отдельное здание со специальной инфраструктурой для трёх-пяти детей".

Александр Макатаев, президент производственно-строительной группы «Балтикдом групп»:

"Инициатива напоминает телегу с пятью колёсами, одно из которых явно лишнее. Поясню метафору: мне непонятно, зачем создавать детские комнаты на предприятиях, когда в стране существует институт дошкольного образования и продлёнки. Ведь совершенно ясно, что это приведёт к падению производительности труда. Родители будут постоянно отвлекаться на бесконечные потребности своих чад. Ребёнок ведь не в состоянии понять, что есть производственная необходимость и должностные обязанности. Минтруд предлагает внедрить инициативу в крупный сегмент бизнеса. А как быть в том случае, когда у компании множество обособленных подразделений по всей стране и в каждом работает не больше пяти человек? Такие филиалы придётся тоже оборудовать детской комнатой? Моё резюме такое: это совершенно незрелая и неразумная идея".

Сергей Луговой, начальник управления по связям с общественностью и СМИ «АВТОТОР Холдинг Менеджмент»:

"Декларировать можно что угодно, но как практически реализовать эту инициативу — не представляю. Одной детской комнатой с игрушками тут не ограничишься. Обстановка должна соответствовать всем требованиям СанПиН и быть пригодной для безопасного пребывания там ребёнка. Возможно ли это на таком крупном заводе, как у нас? Лично я сомневаюсь".

Министерство труда рассчитывает получить от сообществ работодателей предложения по реализации инициативы к 1 июля 2019 года.