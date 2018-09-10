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Смеющийся малыш в объятиях огромного питона напугал Сеть
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Смеющийся малыш в объятиях огромного питона напугал Сеть 

Ридус 45 минут назад
На YouTube набирает популярность видео, в котором маленький мальчик из Индонезии играет с огромным питоном. Сначала мы видим, как малыш сидит в кольцах змеи и весело смеётся, потом он пытается оседлать её и в конце концов хватает хищную рептилию за голову и пробует подвинуть. В это время за кадром слышен смех и разговоры взрослых.
И хотя змея выглядит спокойной и не проявляет агрессии, в комментариях под роликом царит ужас. Смотреть на гигантского трёхметрового питона и двухлетнего мальчика действительно страшновато.
Пользователи резко осудили родителей, подвергающих ребёнка смертельной опасности.
«Этих родителей надо закрыть за решёткой за то, что они разрешают ребёнку делать это, это по-настоящему шокирует. Хорошо, что змея сытая, иначе ребёнок был бы мёртв через секунду. Отвратительно!» «Посмотрим, будут ли они смеяться, когда этот питон схватит мальчика за ногу и обернётся вокруг него, чтобы задушить до смерти».
Однако нашлись и те комментаторы, которые считают, что в Индонезии играть со змеями — это нормально.
«Всё потому, что вы привыкли к своим традициям, а там это норма».
Ранее «Ридус» писал, как соцсети поразила маленькая девочка, играющая с огромным жёлтым питоном. Тогда интернет-пользователи также очень бурно отреагировали на видео, заявив, что родителей нужно немедленно призвать к ответу.
А что думаете вы?
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