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Ежемесячные выплаты на карманные расходы детям‐сиротам увеличат в Подмосковье
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Ежемесячные выплаты на карманные расходы детям‐сиротам увеличат в Подмосковье 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Правительство Московской области приняло изменения в постановлении «Об установлении размера ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановлением предлагается увеличить с 1 июля 2018 года размер ежемесячных выплат на личные расходы детям-сиротам, находящимся в организациях для детей-сирот, подведомственных Министерству образования Московской области и Министерству социального развития региона.
Так, дети в возрасте от 5 до 7 лет будут получать 500 рублей, а от 7 до 15 лет — 1000 рублей. Ребята в возрасте от 15 до 18 лети — 1500 рублей. На сирот в домах ребенка не распространяется данная льгота, так как там содержатся дети в возрасте до 4 лет. Данной льготой воспользуются более 900 воспитанников детских домов и домов интернатов, старше 5 лет.
Личные расходы — ежемесячные денежные средства, выдающиеся лично ребенку от 5 до 23 лет — воспитаннику детского дома или дома-интерната (кроме воспитанников, обучающихся в учреждениях профессионального образования). Благодаря личным денежным средствам, уже с детства ребенок учится планировать свой бюджет, покупать что-то необходимое или, отложив эти деньги в копилку, накопить и приобрести заветную вещь.
С 2007 года сумма денежных средств на личные расходы не индексировалась. В 2018 году дополнительные средства не потребуются.
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