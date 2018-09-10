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В Подмосковье дети-сироты будут получать больше карманных денег
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В Подмосковье дети-сироты будут получать больше карманных денег 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительство Московской области приняло решение увеличить с 1 июля 2018 года размер ежемесячных выплат на личные расходы детям-сиротам, находящимся в специализированных организациях, подведомственным региональным Министерству образования и Министерству соцразвития. Об этом сообщил телеканал «360».
Сироты в возрасте от пяти до семи лет начнут получать 500 рублей на карманные расходы, от семи до 15 лет — 1000 рублей, от 15 до 18 лет — 1500 рублей. Такую льготу получат свыше 900 воспитанников детских домов и интернатов.
Личные расходы — это ежемесячные денежные средства, которые получает воспитанник детского дома или интерната от пяти до 23 лет. Деньги не полагаются воспитанникам, которые учатся в учреждениях профобразования.
Сумма денежных средств на личные расходы не индексировалась с 2007 года.
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