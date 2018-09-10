Интернет-пользователей шокировала видеозапись игры малыша с питоном

Зрителей YouTube шокировало ролик, в котором двухлетний мальчик из Индонезии играет с трехметровым питоном под радостное одобрение взрослых. Люди считают, что с родителями что-то не так, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как ребенок беззаботно играет с огромной змеей, напоминающей сетчатого питона. Малыш не чувствует никакой опасности, как и взрослые, которые с умилением смотрят на мальчика (их голоса слышны за кадром).

Одни комментаторы в гневе пишут, что за такие фокусы родителей мальчика надо лишить родительских прав. Другие отмечают, что, судя по всему, змея сыта, поэтому ребенку, скорее всего, ничего не грозит.

Впрочем, общение с рептилиями не всегда заканчивается столь безопасно. Ранее сообщалось, что змея укусила подростка, который пытался ее поцеловать.