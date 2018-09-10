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Осторожно, спам! В соцсетях распространяют недостоверную информацию о пропавших детях
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Осторожно, спам! В соцсетях распространяют недостоверную информацию о пропавших детях 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото: www.pixabay.comОсторожно, спам! В соцсетях распространяют недостоверную информацию о пропавших детяхНакануне в социальных сетях появилась информация о том, что одну из пропавших девочек нашли мертвой. Также в сообщении написано, что пропали еще 10 детей, исчезновение которых не осветили в СМИ. При этом, авторы текста ссылаются якобы на достоверный источник.
ПСО Волонтер предупреждает нижегородцев о том, что подобного рода публикации являются ложными. «Девочки Маша Ложкарева и Маша Люлина не найдены. Пропавших детей больше нет», — отмечает ПСО Волонтер.
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