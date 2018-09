Директор детского сада пригласила на День знаний танцовщиц на пилоне. И поплатилась за это

Директора детского сада в Китае уволили за то, что она пыталась устроить детям праздник. Торжество не порадовало ни родителей, ни бюро образования, которое и приняло решение сместить директора с должности.

Источник: Mirror

3 сентября в Китае отмечали День знаний. Стройными рядами дети шли в учебные заведения. По такому торжественному случаю в детском саду города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) устроили праздник для детей. Но ни родители, ни сами дети не ожидали, что представление будет настолько необычное.

Родители с детьми расселись в зале, и тут на сцену вышли несколько танцовщиц pole dance в откровенных нарядах и начали кружиться у пилонов.

Взрослые от такого представления были, мягко говоря, не в восторге. Журналист Майкл Стэндерт, который привел в детский сад своего ребенка, снял танец на видео и выложил в твиттер.

More from the opening day of our kids' kindergarten. Crazy. We're trying to get them out of there and get our tuition back. They also had a bunch of adverts out for a pole dancing school. Most likely paid the principal to put them up. pic.twitter.com/fgU946hFwn

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 сентября 2018 г.

«Немного о том, как проходило открытие детского сада. Бред какой-то. Мы пытаемся увести детей и вернуть деньги. Тут еще везде развешаны объявления школы танцев на пилоне. Скорее всего, они заплатили директору за это».

And they also had a bunch of adverts out for a pole dancing school. The gals in the videos, except for the first one, were not the principal. pic.twitter.com/xj56WegTxG

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 сентября 2018 г.

Оказалось, что соблазнительные танцы ждали зрителей не только в зале, но и на улице. Одна девушка танцевала вокруг флагштока с флагом КНР.

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military «activities» and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She's gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 сентября 2018 г.

«Прежде чем наши дети ушли на летние каникулы, 10 дней шли военные мероприятия. У дверей детского сада показывали пулеметы и минометы, а теперь девушка танцует у флагштока с флагом КНР. Они с ума сошли».

Видео сразу распространилось по социальным сетям и СМИ. А танцы не понравились не только родителям детей, но и бюро образования. Директор детского сада пыталась оправдаться. Она говорила, что это просто классный танец, о котором она хотела рассказать детям, и еще их ждали народные танцы и джазовый концерт. Но никого эти аргументы не убедили. Представители власти решили, что танцы были неуместны, и уволили директора.