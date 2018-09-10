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Что? Xiaomi выпустила ПОВОДОК для детей
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Что? Xiaomi выпустила ПОВОДОК для детей 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Что? Xiaomi выпустила ПОВОДОК для детейОх уж эти безумные китайцы. Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin специальный наручный браслет для детей ShuoMi Anti-Lost Traction Bracelet.
Гаджет представляет собой два браслета, соединённых между собой тросом-пружиной. Перерезать его трудно, как говорит производитель, а сама пружина растягивается на два метра.
Родитель всегда может с легкостью снять собственный браслет с помощью ключа, а вот ребёнку будет посложнее из-за специальной застежки. Ее даже ослабить нельзя. Такие себе кандалы для ребёнка.
В Китае «поводок» можно заказать за 39 юаней (~ $5,7). Выпускается ShuoMi Anti-Lost Traction Bracelet в двух цветах: розовом и мятном.
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