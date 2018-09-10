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Новый детский сад в Некрасовке принял своих первых воспитанников
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Новый детский сад в Некрасовке принял своих первых воспитанников 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новый детский сад в Некрасовке открылся по адресу: улица Недорубова, 9, и вошел состав школы № 2048.
Трехэтажное здание рассчитано на четырнадцать групп. Оно вмещает в себя детские спальни, игровые комнаты, пищеблок с кухней, спортивный зал, место для проведения детских утренников, а также актовый зал-трансформер, способный превращаться из кинозала в гимнастический класс. А в прогулочной зоне оборудована спортивная площадка и четырнадцать больших крытых веранд.
— Мы уже приняли своих первых воспитанников: сегодня наш сад посещают 443 ребенка, — говорит директор школы № 2048 Станислава Буробина.
В этом году в Некрасовке запланировано открыть еще четыре детских сада на 1 275 мест.
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