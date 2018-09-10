Новый детский сад в Некрасовке принял своих первых воспитанников

Новый детский сад в Некрасовке открылся по адресу: улица Недорубова, 9, и вошел состав школы № 2048.

Трехэтажное здание рассчитано на четырнадцать групп. Оно вмещает в себя детские спальни, игровые комнаты, пищеблок с кухней, спортивный зал, место для проведения детских утренников, а также актовый зал-трансформер, способный превращаться из кинозала в гимнастический класс. А в прогулочной зоне оборудована спортивная площадка и четырнадцать больших крытых веранд.

— Мы уже приняли своих первых воспитанников: сегодня наш сад посещают 443 ребенка, — говорит директор школы № 2048 Станислава Буробина.

В этом году в Некрасовке запланировано открыть еще четыре детских сада на 1 275 мест.