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В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать режим дня для школьника
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В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать режим дня для школьника 

Клопс.Ru 39 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Инструкция для родителей опубликована на официальном сайте ведомства.
Важно приучать детей ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время. Учащиеся первой смены обычно просыпаются в семь часов утра. Отходить ко сну лучше в период с 21:00 до 22:00.
Утром рекомендуется зарядка в течение 10–15 минут, после которой стоит сделать обтирание мокрым полотенцем или обливание водой. Необходимо приучить школьника обязательно завтракать. Питание должно быть разнообразным, богатым белками, микроэлементами и витаминами.
Садиться за домашнюю работу стоит через час-два после школы — ребёнку необходим отдых, желательно — на свежем воздухе. На сами задания рекомендуется отводить полтора-два часа ученикам младших классов, два-три — средних классов и три-четыре — старшеклассникам. Начинать лучше с письменных упражнений.
Играть или работать за компьютером, а также смотреть телевизор специалисты советуют не чаще пяти раз в неделю. При этом время непрерывного нахождения у экрана не должно превышать 60 минут. Расстояние лица ребёнка от телевизора должно быть не менее двух с половиной метров, от монитора компьютера — не менее 50 см. Не стоит смотреть телевизор лёжа, а после работы с электроникой необходимо проветрить комнату и прогуляться на свежем воздухе.
Все дополнительные занятия не должны проводиться в ущерб отдыху и прогулке.
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