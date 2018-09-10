В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать режим дня для школьника

Инструкция для родителей опубликована на официальном сайте ведомства.

Важно приучать детей ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время. Учащиеся первой смены обычно просыпаются в семь часов утра. Отходить ко сну лучше в период с 21:00 до 22:00.

Утром рекомендуется зарядка в течение 10–15 минут, после которой стоит сделать обтирание мокрым полотенцем или обливание водой. Необходимо приучить школьника обязательно завтракать. Питание должно быть разнообразным, богатым белками, микроэлементами и витаминами.

Садиться за домашнюю работу стоит через час-два после школы — ребёнку необходим отдых, желательно — на свежем воздухе. На сами задания рекомендуется отводить полтора-два часа ученикам младших классов, два-три — средних классов и три-четыре — старшеклассникам. Начинать лучше с письменных упражнений.

Играть или работать за компьютером, а также смотреть телевизор специалисты советуют не чаще пяти раз в неделю. При этом время непрерывного нахождения у экрана не должно превышать 60 минут. Расстояние лица ребёнка от телевизора должно быть не менее двух с половиной метров, от монитора компьютера — не менее 50 см. Не стоит смотреть телевизор лёжа, а после работы с электроникой необходимо проветрить комнату и прогуляться на свежем воздухе.

Все дополнительные занятия не должны проводиться в ущерб отдыху и прогулке.