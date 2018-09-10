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В Косино-Ухтомском провели мастер-класс по пластилинографии
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В Косино-Ухтомском провели мастер-класс по пластилинографии 

Управа района Косино-Ухтомский 18 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На улице Рудневка, 5 состоялся дворовой праздник для детей. Молодежная палата организовала мастер-класс по пластилинографии. В нем приняли участие много детворы из окрестных домов. Также на мероприятии присутствовали родители.
Провела занятие руководитель творческой мастерской из «Авроры» Мария Ланина при содействии молодежных активистов. «Осенние мотивы» стали темой для мастер-класса. Ребята, используя листы цветного картона, «вырастили» на них красивые деревья и цветы. Родители тоже занимались лепкой и иногда помогали свои детям. А ребята во время творчества наблюдали друг за другом, некоторые заимствовали технические приемы у своих соседей.
Отметим, что для детишек такой праздник придумали в Молодёжной палате района Косино-Ухтомский и в Центре Семьи «Аврора».
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